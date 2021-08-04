Прокурора с Сумщины, который сбил насмерть бабушку и сбежал с места аварии, могут отпустить

По данным следствия, мужчину подозревают в том, что он на своем автомобиле совершил наезд на женщину, которая шла во встречном направлении и вела в руках велосипед. В результате ДТП 81-летняя пострадавшая погибла на месте, водитель покинул место происшествия, сообщает Заречный районный суд г. Сумы.
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