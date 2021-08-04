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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:38731

Прокурора с Сумщины, который сбил насмерть бабушку и сбежал с места аварии, могут отпустить

Прокурору из Конотопа, которого подозревают в смертельном наезде на 81-летнюю женщину, избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 181 600 грн.

По данным следствия, мужчину подозревают в том, что он на своем автомобиле совершил наезд на женщину, которая шла во встречном направлении и вела в руках велосипед. В результате ДТП 81-летняя пострадавшая погибла на месте, водитель покинул место происшествия, сообщает Заречный районный суд г. Сумы.

Право Смертельное ДТП
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