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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:35491

Завтра в Сумах ограничат движение

С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения развлекательного мероприятия «Город Сумы - город счастливых независимых семей», в субботу, 21 августа, будет ограничено движение транспорта на одной из улиц.

Ограничение будет действовать в период с 14:30 по 18:30 по ул. Пушкина от перекрестка «ул. Пушкина - ул. Садовая» до перекрестка «ул. Пушкина - ул. Даниила Галицкого».

Общество Ограничение движения
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