Завтра в Сумах ограничат движение С целью обеспечения надлежащего общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения развлекательного мероприятия «Город Сумы - город счастливых независимых семей», в субботу, 21 августа, будет ограничено движение транспорта на одной из улиц.

Ограничение будет действовать в период с 14:30 по 18:30 по ул. Пушкина от перекрестка «ул. Пушкина - ул. Садовая» до перекрестка «ул. Пушкина - ул. Даниила Галицкого».