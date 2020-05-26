Завтра в Сумах ограничат движение

Ограничение будет действовать в период с 14:30 по 18:30 по ул. Пушкина от перекрестка «ул. Пушкина - ул. Садовая» до перекрестка «ул. Пушкина - ул. Даниила Галицкого».
С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения траурной церемонии захоронения Почетного гражданина города Сумы...
Исполком в рабочем порядке принял решение по ограничению движения грузовиков в Сумах....
Исполком в рабочем порядке принял решение по ограничению движения грузовиков через мост на Белопольском мосту....
З метою забезпечення публічної безпеки і громадського порядку, а також регулювання дорожнього руху, на маршруті спортивного заходу «Суми Нова пошта....
Служба автодорог в Сумской области с целью сохранения дорожного покрытия дорог общего пользования госзначения приняла традиционное решение о внедрении мер...