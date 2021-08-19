В Сумах столкнулись 4 автомобиля

Об этом сообщает Суспільне в своем телеграм-канале. Подробности позже.
18 августа, около 15.00, на линию 102 поступило сообщение о ДТП с травмированными на улице Харьковской....
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Сообщение о ДТП, которое произошло в городе Тростянец, патрульные получили вчера, около 15.20....
17 августа, около 16.00, на автодороге по улице Полтавской в городе Ромны столкнулись мотоцикл Spark под управлением 18-летнего парня и...
Вечером патрульные получили о ДТП на проспекте Михаила Лушпы....