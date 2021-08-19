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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 23:07158

В Сумах столкнулись 4 автомобиля

Сегодня, 19 августа, возле перекрестка ул. Петропавловская и Покровской площади столкнулись четыре автомобиля.

Об этом сообщает Суспільне в своем телеграм-канале. Подробности позже.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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