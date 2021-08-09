На Сумщине после ливня разваливается мост После вчерашнего дождя мост через р. Куколка недалеко от с. Вировка что на Конотопщине, начал разрушаться.

Фотографиями в сети Фейсбук поделился Игорь Жернов, пишет Голос Конотопа.