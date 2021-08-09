В Сумах в результате ДТП травмированы два человека

На месте ДТП патрульные предварительно выяснили, что 58-летний водитель автомобиля Renault Sandero, поворачивая налево, не занял соответствующее крайнее положение и не предоставил преимущества в движении водителю автомобиля Peugeot, после чего допустил с ним столкновение.
В результате ДТП водитель и 38-летняя пассажирка транспортного средства Peugeot получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.
Для выяснения обстоятельств ДТП инспекторы вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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