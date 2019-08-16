Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:46410

"Праздник на костях": в Конотопе День Независимости отпразднуют на месте бывшего концлагеря

В Конотопе праздник ко Дню Независимости Украины решили провести на месте, где во время Второй мировой войны был концлагерь. Здесь замучили тысячи евреев, военнопленных, мирных людей, которые оказывали сопротивление врагу.

Об этом РБК-Украина рассказали конотопцы, которые шокированы и возмущены таким кощунством.

Рядом с будущим местом празднования (через забор) находятся непосредственно места расстрела людей.

Ирония также в том, что неподалеку - заброшенный Мемориал Славы, требующий ремонта. На фото ниже - памятник с отломанной рукой.

в Конотопе День Независимости отпразднуют на месте бывшего концлагеря в Конотопе День Независимости отпразднуют на месте бывшего концлагеря

Фото: В Конотопе планируют праздновать День Независимости на месте концлагеря

"Для конотопцев это всегда было святым местом - горя и страданий. Хранились рассказы людей, которые именно на том месте, где планируется "пати", приходили тайком к проволоке, ограждавшей концлагерь, и бросали несчастным мерзлую картошку, то, что сами имели в условиях оккупации", - рассказывают местные жители.

Несмотря на возмущение людей, конотопцев приглашают на праздник

"24 августа, отметим вместе, на холме территории 35 квартала, возле 1-й школы, начинаем 14:00", - говорится в объявлении.

В программе празднования: праздничный концерт, торговля, фотозона, аквагримм, настольные игры, викторины, конкурсы, квесты, развлекательная программа для детей и взрослых, полевая кухня сладкая вата, мороженое, напитки и другие вкусности, аттракционы, фейерверк, дискотека и многое другое.

 
 
Общество День Независимости
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумских чиновников массово сгоняют на День Независимости
Сегодня 17:28

Сумских чиновников массово сгоняют на День Независимости

Управляющая делами исполкома Сумского горсовета Юлия Павлик подписала письмо руководителям структурных подразделений мэрии, в котором просит обеспечить явку чиновников на...

Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21

Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності

Заходи на відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці Незалежності України...

Як у Сумах відзначатимуть День державного прапора та День Незалежності
21.08.2020 13:04

Як у Сумах відзначатимуть День державного прапора та День Незалежності

Не дивлячись на підвищення рівня захворюваності на коронавірус, влада продовжує збирати людей до купи....

Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
19.08.2019 11:15

Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності

Заходи на відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України...

У Сумах пройде парад вишиванок
16.08.2019 13:27

У Сумах пройде парад вишиванок

На День Незалежності України у Сумах пройде парад вишиванок....

Новости

На Сумщине еще 48 человек подхватили коронавирус
Сегодня 09:00
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
На Сумщине после ливня разваливается мост
Сегодня 19:14
В Сумах в результате ДТП травмированы два человека
Сегодня 17:49
"Праздник на костях": в Конотопе День Независимости отпразднуют на месте бывшего концлагеря
Сегодня 17:46
Департамент инфраструктуры Сум хочет снять мультик про мусор
Сегодня 17:36
Сумских чиновников массово сгоняют на День Независимости
Сегодня 17:28
Сумчанка презентовала книгу для юних читачів «Держатель козацького скарбу»
Сегодня 17:08
Липоводолинский «Альянс» узнал соперника в Кубке Украины
Сегодня 16:55
Житель Сумщины получил 3 года лишения свободы за грабеж во Львове
Сегодня 16:40
Сумской департамент инфраструктуры купил самые дорогие урны
Сегодня 16:26
На Сумщине построят мост через Сулу
Сегодня 15:59
view counter

Статьи

Особенности выбора бокалов для пива
Сегодня 17:57
Где готовят вкусную лапшу вок в Кременчуге?
Сегодня 17:18
«НАШ КРАЙ»: природні ресурси мають працювати на громади
Сегодня 13:10
Фабрика мільйонерів: Епіцентр здійснює мрії українців на 50 мільйонів
Сегодня 09:52
«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
Вчера 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
17.08.2021 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.