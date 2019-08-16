"Праздник на костях": в Конотопе День Независимости отпразднуют на месте бывшего концлагеря

Об этом РБК-Украина рассказали конотопцы, которые шокированы и возмущены таким кощунством.
Рядом с будущим местом празднования (через забор) находятся непосредственно места расстрела людей.
Ирония также в том, что неподалеку - заброшенный Мемориал Славы, требующий ремонта. На фото ниже - памятник с отломанной рукой.
Фото: В Конотопе планируют праздновать День Независимости на месте концлагеря
"Для конотопцев это всегда было святым местом - горя и страданий. Хранились рассказы людей, которые именно на том месте, где планируется "пати", приходили тайком к проволоке, ограждавшей концлагерь, и бросали несчастным мерзлую картошку, то, что сами имели в условиях оккупации", - рассказывают местные жители.
Несмотря на возмущение людей, конотопцев приглашают на праздник
"24 августа, отметим вместе, на холме территории 35 квартала, возле 1-й школы, начинаем 14:00", - говорится в объявлении.
В программе празднования: праздничный концерт, торговля, фотозона, аквагримм, настольные игры, викторины, конкурсы, квесты, развлекательная программа для детей и взрослых, полевая кухня сладкая вата, мороженое, напитки и другие вкусности, аттракционы, фейерверк, дискотека и многое другое.
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