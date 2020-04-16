Сумских чиновников массово сгоняют на День Независимости Управляющая делами исполкома Сумского горсовета Юлия Павлик подписала письмо руководителям структурных подразделений мэрии, в котором просит обеспечить явку чиновников на празднования Дня Независимости Украины.

При этом должны быть поданы списки, а явку будут проверять при помощи фотофиксации.

Документ выложил в Фейсбуке экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

«Совок жил! Совок жив! Совок будет жить!», - прокомментировал он и добавил: «Я точно не доживу до того момента, когда на креативно проведенный Праздник Дня Независимости будут приходить не ПО РАЗНАРЯДКЕ, а ПО ЗОВУ СЕРДЦА И РАЗУМА. Кроме того, я не представляю, чтобы сити-менеджер какого-либо города США писал и рассылал такие письма по структурам муниципалитета к 4 июля - Дню Независимости ИХ государства».

Напомним: в бытность управделами исполкома Степана Пака он прямо на аппаратных совещаниях накануне праздников говорил о необходимости обеспечить явку чиновников. В понедельник 30-летняя Юлия Павлик промолчала об этом. Степан Пак на 27 лет старше…