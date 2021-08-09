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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:36209

Департамент инфраструктуры Сум хочет снять мультик про мусор

Департамент инфраструктуры города Сумского городского совета объявил тендер на создание промороликов и мультфильма для детей для реализации проекта «Circular-based waste management» («Управление отходами на основе замкнутого цикла»).

Чиновники в мэрии дают 140 тыс. грн за два двухминутных проморолика и один трехминутный мультфильм.

Этот проект финансируется Исландией, Лихтенштейном и Норвегией через ЕЭЗ и Норвежский грантовый фонд для регионального сотрудничества.

В основе проекта лежат принципы круговой экономики, где отходы считаются ценным ресурсом. Он основан на расширении жизненного цикла продукции путем повторного ее использования, переработки, ремонта и реконструкции, чтобы материалы, которые производятся, играли определенную роль в экономике как можно дольше.

Среди целей проекта является повышение осведомленности и поощрения граждан, молодежи и детей обращать внимание на практики обращения с отходами, сортировки и переработки.

Цель промо-роликов и мультфильма: побудить жителей Сумской городской территориальной громады задуматься над проблемами обращения с отходами и путей повторного использования ресурсоценных компонентов.

Общество
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