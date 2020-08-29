В Сумах попрощались с двукратным Олимпийским чемпионом Владимиром Голубничим В Сумах провели в последний путь Почетного гражданина города, двукратного Олимпийского чемпиона и рекордсмена мира по спортивной ходьбе Владимира Голубничего, который умер 16 августа.

Церемония прощания проходила в Сумском национальном академическом театре им. Щепкина. Похоронили легендарного легкоатлета на Центральном кладбище города. Провести в последний путь легенду мирового спорта пришли городские и областные чиновники, спортсмены и тренеры, простые сумчане…