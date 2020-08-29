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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах попрощались с двукратным Олимпийским чемпионом Владимиром Голубничим

В Сумах провели в последний путь Почетного гражданина города, двукратного Олимпийского чемпиона и рекордсмена мира по спортивной ходьбе Владимира Голубничего, который умер 16 августа.

Церемония прощания проходила в Сумском национальном академическом театре им. Щепкина. Похоронили легендарного легкоатлета на Центральном кладбище города.

Провести в последний путь легенду мирового спорта пришли городские и областные чиновники, спортсмены и тренеры, простые сумчане…

Спорт Владимир Голубничий Похороны
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Шоу Паркінг ТРЦ "Мануфактура"
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Виставка акварелі Віктора Михайличенка "Неспішно крок за кроком минають пори року"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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