В Сумах попрощались с двукратным Олимпийским чемпионом Владимиром Голубничим

Церемония прощания проходила в Сумском национальном академическом театре им. Щепкина. Похоронили легендарного легкоатлета на Центральном кладбище города.
Провести в последний путь легенду мирового спорта пришли городские и областные чиновники, спортсмены и тренеры, простые сумчане…
Сегодня, 16 августа, на 86- м году жизни перестало биться сердце почетного гражданина города Сумы, легендарного легкоатлета Владимира Степановича Голубничего....
Прощание с бывшим директором Сумской гимназии № 1 Екатериной Бондаревой состоится завтра, 11 августа, в 12.00 в Свято-Воскресенском соборе....
Сегодня, 2 июня, в МЦ «Романтика» состоялась презентация буклета, посвященного двукратному Олимпийскому чемпиону по спортивной ходьбе, непревзойденному легкоатлету, Почетному гражданину...
2 июня состоится презентация буклета, посвященного 85-летнему юбилею двукратного Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего «Фотохроника спортивной биографиии»....
В Сумах пройдут соревнования Открытого чемпионата г. Сумы по спортивной ходьбе в честь двукратного Олимпийского чемпиона, Почетного гражданина г. Сумы...