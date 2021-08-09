Житель Сумщины получил 3 года лишения свободы за грабеж во Львове Такой приговор 12 августа вынес Железнодорожный районный суд Львова.

Как установили правоохранители, наш земляк 13 декабря 2017 года совершил два преступления. Свесянин не ограничился грабежом и вместе с товарищами обокрал военнослужащего, сообщает Ямполь.инфо.

В частности, 13.12.2017 около 4.00 он, находясь со знакомыми в баре рядом с автовокзалом, на ул. Дворцовой, 1 в г. Львов, похитил военный рюкзак, в котором находились военная куртка, личная одежда, паспорт гражданина Украины и военный билет, павербанк, зарядное устройство, мобильный телефон «Meizu M3S», охотничий нож и 2 банковские карты, с которых в дальнейшем были сняты деньги в сумме 1400 гривен.

В тот же день около 21.00, находясь на ул. Марко Вовчок в г. Львов, во время конфликта, возникшего между ним и мужчиной, нанес последнему удар в область лица. После нанесения удара, он увидел у пострадавшего мобильный телефон «Xiaomi Redmi S3», которым решил незаконно завладеть. Своими противоправными действиями причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 4500 грн.