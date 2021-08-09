Житель Сумщины получил 3 года лишения свободы за грабеж во Львове

Как установили правоохранители, наш земляк 13 декабря 2017 года совершил два преступления. Свесянин не ограничился грабежом и вместе с товарищами обокрал военнослужащего, сообщает Ямполь.инфо.
В частности, 13.12.2017 около 4.00 он, находясь со знакомыми в баре рядом с автовокзалом, на ул. Дворцовой, 1 в г. Львов, похитил военный рюкзак, в котором находились военная куртка, личная одежда, паспорт гражданина Украины и военный билет, павербанк, зарядное устройство, мобильный телефон «Meizu M3S», охотничий нож и 2 банковские карты, с которых в дальнейшем были сняты деньги в сумме 1400 гривен.
В тот же день около 21.00, находясь на ул. Марко Вовчок в г. Львов, во время конфликта, возникшего между ним и мужчиной, нанес последнему удар в область лица. После нанесения удара, он увидел у пострадавшего мобильный телефон «Xiaomi Redmi S3», которым решил незаконно завладеть. Своими противоправными действиями причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 4500 грн.
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