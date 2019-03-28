Жену Анатолия Жука уже не подозревают в его убийстве Сумской апелляционный суд будет пересматривать отмену подозрения жене убитого Анатолия Жука.

В Сумской апелляционный суд поступила апелляционная жалоба прокурора на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой была удовлетворена жалоба защитника подозреваемой Анны Жук об отмене ей сообщение о подозрении.

Жену убитого политика подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение апелляционной жалобы стороны обвинения назначен на 15:30 27 сентября.

Коллегия судей: судья-докладчик В.Ю. Рунова, судьи - А.Ю. Кононенко, Ю.А. Филонова. Единственный уникальный номер дела: 591/4601/18.