Жену Анатолия Жука уже не подозревают в его убийстве

В Сумской апелляционный суд поступила апелляционная жалоба прокурора на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой была удовлетворена жалоба защитника подозреваемой Анны Жук об отмене ей сообщение о подозрении.
Жену убитого политика подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство), ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение апелляционной жалобы стороны обвинения назначен на 15:30 27 сентября.
Коллегия судей: судья-докладчик В.Ю. Рунова, судьи - А.Ю. Кононенко, Ю.А. Филонова. Единственный уникальный номер дела: 591/4601/18.
Речь идет о событиях 2 августа 2018 года. Тогда в г. Сумы во дворе собственного частного дома отец обнаружил тело своего 35-летнего сына Анатолия Жука, который был главой общественной организации, депутатом Сумского городского совета 6-го созыва и экс-директором департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета. На теле потерпевшего обнаружены два огнестрельных ранения, а рядом найден пистолет. В ходе следствия собраны веские доказательства того, что это преступление совершила его вдова. После убийства 8 августа 2018 года женщина вместе с дочкой и водителем, с которым она имела близкие отношения, пересекла государственную границу Украины вне пункта пропуска и уехала в Российскую Федерацию.
7 сентября 2018 года прокуратурой совместно со следственным управлением полиции способом, предусмотренным УПК Украины, 31-летней вдове потерпевшего объявлено о подозрении. Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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