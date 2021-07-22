В Ромнах горела легковушка

Роменские пожарные потушили автомобиль, но огонь полностью повредил авто. Приблизительная сумма ущерба - 50 тыс грн.
По сообщению пожарных, возможная причина возгорания - короткое замыкание электросети транспортного средства, пишет Ромны24.инфо.
Видео с места событий обпубликовали в групе Romny_online_original.
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