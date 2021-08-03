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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:29234

На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве соседа

По ходатайству следователя и прокурора Конотопской окружной прокуратуры подозреваемому в убийстве соседа решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог на 60 суток.

Речь идет о событии, которое произошло 6 августа в селе Воскресенка Бурынской объединенной территориальной громады. Во время совместного распития алкогольных напитков между 38-летним мужчиной и его 62-летним соседом возникла словесная перепалка. В ходе ссоры старший мужчина схватился за нож и нанес младшему ножевые ранения, от которых тот скончался.

Сотрудники полиции оперативно установили и задержали причастного к преступлению. Его действия квалифицированы по а ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Общество Под стражу Убийство
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