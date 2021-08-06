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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке три пожарки тушили балкон

18 августа в 9:20 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре балкона в девятиэтажном жилом доме на ул. Садовый бульвар в г. Шостка.

На тушение направили дежурный караул государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что загорелся балкон на первом этаже. Усложняло ситуацию то, что изнутри он был украшен деревом, также от воздействия высокой температуры начала плавиться пластиковая отделка соседского балкона. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. В 9:32 пожарным удалось локализовать возгорание, предотврати охвату огнем обоих балконов и отвернув опасность перекидывания пожара на квартиру, где непосредственно произошло возгорание балкона. В 9:43 огонь полностью ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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