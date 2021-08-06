Вакцинированные сумчане могут свободно путешествовать в ЕС: украинские Covid-сертификаты признали в Европе

Сегодня, 19 августа, Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых Covid-сертификатов, выданных Украиной и ЕС.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Данный документ могут получить в "Дії" те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.
"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", - добавил Шмыгаль.
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