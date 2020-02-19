Сумские силачи установили Национальные рекорды на юбилее Поддубного В с. Красеновка, на родине прославленного украинского борца, «Чемпиона чемпионов» Ивана Максимовича Поддубного, состоялся спортивный фестиваль – «Праздник богатырской силы», посвященный 150-летию со дня его рождения.

Наш знаменитый силач Денис Гончаров получил приглашение выступить на нем со своей командой «Гиревой экстрим» - в ее состав вошли четыре представителя Сум и один столичный атлет. В программе мероприятия анонс их выступления выглядел так: «Человек-муравей Денис Гончаров вместе с командой мастеров-виртуозов экстремальных упражнений с гирями», пишет Ваш шанс.

В рамках выступления нашим силачам удалось установить национальные рекорды в следующих видах подъемов: Ярослав Савчук - парный подъем гирь 67,2 кг и 67,2 кг; парный подъем разновесных гирь 75,2 кг и 67,2 кг; подъем гири 75,2 кг правой рукой на 11 повторений.

Александр Шило - рывок гири 67,2 кг правой рукой; подъем гири 67,2 кг длинным циклом на 4 повторения; подъем гири 75,2 кг. Сергей Нечипоренко - подъем «гиря на гире» хватом за дужку снарядов, суммарной массой равных половине веса атлета на 3 повторения; подъем «гиря на гире» с удержанием на ладони снарядов, суммарной массой равных половине веса атлета.

А сам «человек-муравей» работал в одноручных подъемах со снарядами, каждый из которых превышал его собственный вес (67,1 кг); подъем гири (67,2 кг), равной личному весу атлета (67,1 кг) каждой рукой; подъем гири 75,2 кг (112% личного веса атлета) левой рукой.

Самый возрастной участник группы - Виталий Хочин - выполнил показательный классический рывок гири 24 кг на 223 повторения.