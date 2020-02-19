Сумские силачи установили Национальные рекорды на юбилее Поддубного

Наш знаменитый силач Денис Гончаров получил приглашение выступить на нем со своей командой «Гиревой экстрим» - в ее состав вошли четыре представителя Сум и один столичный атлет. В программе мероприятия анонс их выступления выглядел так: «Человек-муравей Денис Гончаров вместе с командой мастеров-виртуозов экстремальных упражнений с гирями», пишет Ваш шанс.
В рамках выступления нашим силачам удалось установить национальные рекорды в следующих видах подъемов: Ярослав Савчук - парный подъем гирь 67,2 кг и 67,2 кг; парный подъем разновесных гирь 75,2 кг и 67,2 кг; подъем гири 75,2 кг правой рукой на 11 повторений.
Александр Шило - рывок гири 67,2 кг правой рукой; подъем гири 67,2 кг длинным циклом на 4 повторения; подъем гири 75,2 кг. Сергей Нечипоренко - подъем «гиря на гире» хватом за дужку снарядов, суммарной массой равных половине веса атлета на 3 повторения; подъем «гиря на гире» с удержанием на ладони снарядов, суммарной массой равных половине веса атлета.
А сам «человек-муравей» работал в одноручных подъемах со снарядами, каждый из которых превышал его собственный вес (67,1 кг); подъем гири (67,2 кг), равной личному весу атлета (67,1 кг) каждой рукой; подъем гири 75,2 кг (112% личного веса атлета) левой рукой.
Самый возрастной участник группы - Виталий Хочин - выполнил показательный классический рывок гири 24 кг на 223 повторения.
26 июня в Тростянце состоялся Открытый чемпионат Сумской области по гиревому спорту среди всех возрастных групп....
С 23 по 27 сентября в Киеве проходил чемпионат Украины по гиревому спорту среди всех возрастных групп....
Сумчанин Денис Гончаров установил 3 национальных рекорда в гиревом спорте....
В мае по всему миру проходил онлайн кубок мира по гиревому спорту.... 1
29 февраля - 1 марта состоится открытый чемпионат Сумской области по гиревому спорту среди всех возрастных групп....