На Сумщине будут судить служащего «Укрзалізниці» за взятку

По данным следствия, указанный служащий требовал от физического лица-предпринимателя 5 тыс. долларов США. За указанную сумму он согласился заключить с ним соглашение на поставку питьевой виды из скважины, находящейся в пользовании указанного управления. Правоохранители задержали фигуранта 4 июня 2021 года по месту работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
В настоящее время служащий по ходатайству прокуратуры отстранен от занимаемой должности.
Досудебное расследование проведено следователями Конотопского районного отдела полиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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