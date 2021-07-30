На Сумщине будут судить служащего «Укрзалізниці» за взятку Конотопской окружной прокуратурой утвержден и 17 августа направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя структурного подразделения «Конотопское территориальное управление» филиала «Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений» акционерного общества «Укрзалізниця», который требовал и получил неправомерную выгоду (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По данным следствия, указанный служащий требовал от физического лица-предпринимателя 5 тыс. долларов США. За указанную сумму он согласился заключить с ним соглашение на поставку питьевой виды из скважины, находящейся в пользовании указанного управления. Правоохранители задержали фигуранта 4 июня 2021 года по месту работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время служащий по ходатайству прокуратуры отстранен от занимаемой должности.

Досудебное расследование проведено следователями Конотопского районного отдела полиции по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.