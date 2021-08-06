10000 гривен предлагал пьяный водитель сумским патрульным Чтобы те не составляли на него админпротокол.

Автомобиль ВАЗ патрульные остановили на автодороге Н 12 "Сумы - Полтава" в городе Ахтырка. Неравнодушные граждане заметили, что он имеет признаки опьянения, поэтому сразу сообщили об этом на линию 102.

48-летний водитель действительно имел признаки опьянения. Это подтвердил и осмотр, который он прошел на месте остановки. Тест зафиксировал 2,34 промилле алкоголя. Это почти в 12 раз превышает допустимую норму. Также инспекторы выяснили, что он имеет ограничения в праве управления транспортными средствами Государственной исполнительной службой.

Когда стражи порядка начали составлять на водителя соответствующие админматериалы, тот всячески пытался их отговорить. В конце концов он предложил патрульным 10000 гривен. На предупреждение об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу он не реагировал, поэтому инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Ахтырского районного отдела полиции.

На водителя патрульные составили административные материалы по ч. 3 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления его отстранили.