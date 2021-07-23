Временно не получают воду жители д. № 33 на ул. Прокофьева и № 3, 5, 7, 7/1, 9, 9а, 11, 13, 15 на ул. Репина.
После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.
Из-за порыва будет приостановлена работа Лучанского водозабора....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....
Сумской водоканал сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....