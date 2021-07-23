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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:48509

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде домов.

Временно не получают воду жители д. № 33 на ул. Прокофьева и № 3, 5, 7, 7/1, 9, 9а, 11, 13, 15 на ул. Репина.

После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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