В Сумах начинает работу центр вакцинации в ТРЦ «MOST» С сегодняшнего дня сумчане смогут вакцинироваться от коронавируса в центре вакцинации, расположенном в ТРЦ «MOST».

Прививать горожан от COVID-19 будут на 2-м этаже торгово-развлекательного центра (пр-т Курский, 81). Центр будет работать ежедневно, кроме 24 августа, с 10:00 до 15:00. Вакцинацию будут проводить врачи мобильной бригады КНП «ЦПМСД № 1». В наличии вакцины Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca.