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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:31608

В Сумах начинает работу центр вакцинации в ТРЦ «MOST»

С сегодняшнего дня сумчане смогут вакцинироваться от коронавируса в центре вакцинации, расположенном в ТРЦ «MOST».

Прививать горожан от COVID-19 будут на 2-м этаже торгово-развлекательного центра (пр-т Курский, 81).

Центр будет работать ежедневно, кроме 24 августа, с 10:00 до 15:00.

Вакцинацию будут проводить врачи мобильной бригады КНП «ЦПМСД № 1».

В наличии вакцины Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca.

Общество Вакцинация
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