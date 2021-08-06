В Сумах начинает работу центр вакцинации в ТРЦ «MOST»

Прививать горожан от COVID-19 будут на 2-м этаже торгово-развлекательного центра (пр-т Курский, 81).
Центр будет работать ежедневно, кроме 24 августа, с 10:00 до 15:00.
Вакцинацию будут проводить врачи мобильной бригады КНП «ЦПМСД № 1».
В наличии вакцины Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca.
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