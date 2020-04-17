Сегодня в Сумах похоронят Владимира Голубничего: днем частично ограничат движение транспорта С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения траурной церемонии захоронения Почетного гражданина города Сумы Владимира Голубничего, сегодня днем будет частично ограничено движение транспорта по центру города.

Ограничение будет действовать с 11:00 на участке Театральная площадь - ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская - ул. Петропавловская - ул. 20 лет Победы (Центральное кладбище).