Сегодня в Сумах похоронят Владимира Голубничего: днем частично ограничат движение транспорта

Ограничение будет действовать с 11:00 на участке Театральная площадь - ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская - ул. Петропавловская - ул. 20 лет Победы (Центральное кладбище).
Исполком в рабочем порядке принял решение по ограничению движения грузовиков в Сумах....
Исполком в рабочем порядке принял решение по ограничению движения грузовиков через мост на Белопольском мосту....
З метою забезпечення публічної безпеки і громадського порядку, а також регулювання дорожнього руху, на маршруті спортивного заходу «Суми Нова пошта....
Служба автодорог в Сумской области с целью сохранения дорожного покрытия дорог общего пользования госзначения приняла традиционное решение о внедрении мер...
Но рекомендовали сидеть дома....