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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18578

Сегодня в Сумах похоронят Владимира Голубничего: днем частично ограничат движение транспорта

С целью обеспечения общественной безопасности, порядка и безопасности дорожного движения во время проведения траурной церемонии захоронения Почетного гражданина города Сумы Владимира Голубничего, сегодня днем будет частично ограничено движение транспорта по центру города.

Ограничение будет действовать с 11:00 на участке Театральная площадь - ул. Г. Кондратьева - ул. Перекопская - ул. Петропавловская - ул. 20 лет Победы (Центральное кладбище).

Общество Ограничение движения
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