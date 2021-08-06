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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:15543

В Глухове пенсионер кувалдой разгромил детскую площадку и пригрозил малышам, что изрубит их топором

К журналистам почти одновременно обратились несколько человек с просьбой обнародовать ситуацию, в которой оказались они и их маленькие дети.

Так, ЧП произошло на одной из окраин бывшего райцентра. Как рассказала корреспонденту Елена Цыбаровская, агрессивно настроенный мужчина, вооруженный тяжелым строительным инструментом, пришел на детскую площадку и принялся громить все, что там находилось, пишет Ваш шанс.

По словам Ирины Пуги, данная площадка была создана лет пять назад собственными силами жителей микрорайона, на почти безлюдной и незаселенной улице – по пути к кладбищу. Дорога – местного значения, по ней практически никто не ездит. Поэтому место для детских развлечений и досуга – идеальное. Глуховчане сами все соорудили за свой счет: горку, качели, песочницу, скамейку. Песок тоже сами завезли. Детворы на этом краю много, а за время существования площадки родилось еще несколько, и теперь эти малыши 3-4 лет с удовольствием играют здесь, рядом со своими домами. Казалось бы, что еще может быть приятнее, чем детские голоса на самом краю приходящего в упадок Глухова? Адекватных людей это радует. А вот одного из жителей переулка, наоборот, заливистый смех малышей раздражал. Однажды он сорвал с качелей цепи, и они упали на землю. На устроенный им скандал приезжал даже тогдашний мэр города Юрий Бурлака вместе с комиссией, в состав которой входил архитектор и другие компетентные лица. Выслушав обе стороны конфликта, градоначальник вынес единственное предписание: оградить площадку невысоким штакетником. Решение комиссии не удовлетворило глуховчанина, но он все же успокоился. Однако – ненадолго. И на этот раз мужчина уже действовал не с помощью жалоб в горисполком, а – физической силой. Просто пришел на детскую площадку и разгромил все кувалдой. Мальчики и девочки подняли крик, со дворов выбежали их мамы, попытались угомонить разбушевавшегося соседа, однако тот еще и пригрозил им: мол, у калитки стоит топор, которым он изрубит всех детей, появившихся на площадке. Пусть они дома сидят, а не смеются на всю улицу! Родители вызвали полицию. На данный момент ведется следствие.

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