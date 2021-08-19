На Сумщине еще 48 человек подхватили коронавирус По состоянию на 19 августа в Сумской области 78 990 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 48 человек (Бурынский район - 3, Великописаревский район - 1, Глухов - 3, Глуховский район - 1, Конотоп - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район - 5, Лебедин - 3, Лебединский район - 2, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 10, Ромны - 1, Середина-Будский район - 1, Сумы - 13, Сумской район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1349 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 165 человек, из них за минувшие сутки - 17 (Глухов - 1, Глуховский район - 2, Лебединский район - 3, Ахтырка - 6, Сумы - 5).