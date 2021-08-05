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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:56312

Липоводолинский "Альянс" пробился в следующий раунд Кубка Украины

Сегодня, 18 августа, проходят игры второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

Липоводолинский "Альянс" в Сумах на "Юбилейном" принимал ФК "Краматорск".

Игра началась с быстрого гола гостей, которые отличились уже на 5 минуте. Егор Гуничев прошел по флангу, сместился к центру и неожиданно пробил, мяч от рук голкипера залетел в ворота.

Хозяева долго искали свою игру и нашли. На 29 минуте первый мяч отквитал Станислав Шарай, пробивший головой после навеса с фланга. Не обошлось без ошибки голкипера. А спустя 2 минуты со штрафного отличился Богдан Шмигельский. Не обошлось без рикошета.

После этого у обоих команд были моменты, но голов не было.

В итоге 2:1, дальше идёт "Альянс".

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол
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