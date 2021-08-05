На Сумщині прокурор збив насмерть бабусю і втік з місця ДТП Дорожньо-транспортна пригода сталась у м. Конотоп 18 серпня 2021 року близько 4 год 10 хв.

Рухаючись по вул. Пушкіна в районі ВАТ «Конотопський електромеханічний завод», водій автомобіля «КІА Optima» здійснив наїзд на жінку, яка йшла в зустрічному напрямку та вела в руках велосипед. У результаті ДТП 81-річна потерпіла загинула на місці, водій втік.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до ДТП причетний прокурор, який з 15 березня 2021 року знаходиться поза штатом Конотопської окружної прокуратури. На даний час він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі дії, встановлюється, чи перебував затриманий у стані алкогольного сп’яніння. Вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілого) КК України. Досудове розслідування доручено 4 відділу ТУ ДБР, розташованому в м. Полтава.

Наказом керівника Сумської обласної прокуратури Олексія Тубельця призначено службове розслідування.