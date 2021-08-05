На завтра в Сумах снова прогнозируют дожди, грозы и град В четверг, 19 августа, в Сумах ожидаются дожди с грозами, местами град.

В течение суток будет наблюдаться переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами значений, гроза и град. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Ночью столбики термометров покажут 18-20 °С тепла, днем - 25-27 °С.