У жителя Сумщины нашли 5 кило марихуаны

На территории домовладения было обнаружено 46 растений конопли, некоторые из растений достигали размера более чем 3 метра, и около 5 килограммов конопли в высушенном виде.
Все обнаруженное изъято и направлено на экспертное исследование.
В полиции открыто уголовное производство по ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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