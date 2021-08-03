Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00306

У жителя Сумщины нашли 5 кило марихуаны

На основании определения суда в рамках ранее открытым уголовного производства, было проведено санкционированный обыск по месту жительства 37-летнего жителя города Шостка.

На территории домовладения было обнаружено 46 растений конопли, некоторые из растений достигали размера более чем 3 метра, и около 5 килограммов конопли в высушенном виде.

Все обнаруженное изъято и направлено на экспертное исследование.

В полиции открыто уголовное производство по ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские копы поймали наркозакладчика (видео)
13.08.2021 15:35

Сумские копы поймали наркозакладчика (видео)

Утреннее патрулирование сумских полицейских Дмитрия Зуенко и Вячеслава Захарченко началось с задержания мужчины, который, вероятно, распространял наркотики....

Сумские патрульные обнаружили у наркомана мобильный телефон в розыске
12.08.2021 16:14

Сумские патрульные обнаружили у наркомана мобильный телефон в розыске

Около 2 часов ночи на проспекте Курском патрульные во дворовой территории обнаружили подозрительного мужчину....

В Сумскую колонию и СИЗО пытались переправить наркотики
09.08.2021 14:28

В Сумскую колонию и СИЗО пытались переправить наркотики

В Сумах за неделю предупредили 3 попытки доставки запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов Северо-Восточного межрегионального управления...

Кролевецкие полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков
05.08.2021 13:29

Кролевецкие полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков

Более 190 граммов маковой соломки нашли сотрудники отделения полиции №1 (г.. Кролевец) дома у 46-летнего мужчины....

Сумские патрульные задержали агрессивного наркомана
03.08.2021 11:51

Сумские патрульные задержали агрессивного наркомана

Патрульные роты обнаружили у сумчанина вещество, похожее на наркотическое....

Новости

На Сумщине еще 61 случай заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 09:03
В Сумах умер легенда мирового спорта Владимир Голубничий
16.08.2021 16:01
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
Лебединский хлебозавод обвиняет сумской Нацкорпус в вымогательстве и шантаже
Сегодня 15:34
В Сумах умерла заведующая отделения детской больницы
Сегодня 15:26
Кабмин согласовал увольнение главы Конотопской РГА
Сегодня 15:08
У жителя Сумщины нашли 5 кило марихуаны
Сегодня 15:00
В Тростянце произошло ДТП: один водитель в больнице
Сегодня 14:42
Что делать сумчанам, показания счетчиков которых не учитываются газовиками?
Сегодня 14:24
На Сумщине взят под стражу подозреваемый, который нанес смертельный удар знакомому
Сегодня 14:17
Сумские власти продолжают игнорировать петиции
Сегодня 13:50
В Сумах провели чемпионат области по шахматному блицу
Сегодня 13:09
view counter

Статьи

«Наш край» допомагає споживачам газу захистити свої права
Сегодня 12:28
Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
Вчера 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Персонаж (Шон Леві, 2020)
Кино Планета Кіно
10.45; 13.35; 14.50; 16.20; 19.00; 21.15
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.20
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 15.00; 19.30
Концерт органної та камерної музики
Концерт органної та камерної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Польсько-український цирк
Польсько-український цирк
Шоу Паркінг ТРЦ "Мануфактура"
18.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.