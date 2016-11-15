Сумские власти продолжают игнорировать петиции Три петиции от горожан ждут ответа уже почти месяц.

Несмотря на заверения директора департамента коммуникаций Сумского горсовета Антонины Кохан, что городская власть отлично справляется с обращениями граждан. К которым отностяся и петиции, это не так.

На сегодня на рассмотрении чиновников 5 петиций, 3 из которых так и не получили ответа в срок – 10 рабочих дней. То есть бюрократам в кабинетах Сумской мэрии не хватило двух недель. Чтобы родить ответы на петиции:

- Полив в жару города Сумы

- Создание асфальтового покрытия по улицам Льва Толстого Пугачева и Братская

- Ремонт дороги от начала ул. Интернационалистов до перекрестка с пр. М. Лушпы