Сумские власти продолжают игнорировать петиции

Несмотря на заверения директора департамента коммуникаций Сумского горсовета Антонины Кохан, что городская власть отлично справляется с обращениями граждан. К которым отностяся и петиции, это не так.
На сегодня на рассмотрении чиновников 5 петиций, 3 из которых так и не получили ответа в срок – 10 рабочих дней. То есть бюрократам в кабинетах Сумской мэрии не хватило двух недель. Чтобы родить ответы на петиции:
- Полив в жару города Сумы
- Создание асфальтового покрытия по улицам Льва Толстого Пугачева и Братская
- Ремонт дороги от начала ул. Интернационалистов до перекрестка с пр. М. Лушпы
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