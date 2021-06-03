В Сумах провели чемпионат области по шахматному блицу

В турнире приняли 26 участников из Сум и Ромен, которые играли в 11 туров с контролем 5+2 с на ход.
Соперничество за доской вывело в лидеры неоднократного победителя и призера шахматных турниров, мастера спорта Владимира Рудака, в активе которого 9 очков. Второе и третье место с результатом 7,5 очок заняли Владимир Федченко и роменчанин Сергей Подрез.
Лучший результат среди ветеранов до 65 и 65+ показали Николай Семёнов и Владимир Тихоновский. У школьников лучший результат у Алексея Ольштынского – 7,5 очков, а также Михаила и Остапа Лемешенко.
Победители и призёры были награждены грамотами, медалями, денежными призами.
Федерация шахмат Сумской области, благодарит шахматистов за участие.
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