В Сумах провели чемпионат области по шахматному блицу 15 августа в клубе «Интеллект» СумГУ состоялся чемпионат области в формате «блиц».

В турнире приняли 26 участников из Сум и Ромен, которые играли в 11 туров с контролем 5+2 с на ход.

Соперничество за доской вывело в лидеры неоднократного победителя и призера шахматных турниров, мастера спорта Владимира Рудака, в активе которого 9 очков. Второе и третье место с результатом 7,5 очок заняли Владимир Федченко и роменчанин Сергей Подрез.

Лучший результат среди ветеранов до 65 и 65+ показали Николай Семёнов и Владимир Тихоновский. У школьников лучший результат у Алексея Ольштынского – 7,5 очков, а также Михаила и Остапа Лемешенко.

Победители и призёры были награждены грамотами, медалями, денежными призами.

Федерация шахмат Сумской области, благодарит шахматистов за участие.