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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:35174

Сумчани зустріли учасників ультрапробігу "Сталевий гарт-2021"

Ультрапробіг "Сталевий гарт-2021" 18 серпня дістався Сум. Біля в'їзду до міста до його учасників приєдналися сумські спортсмени. Стартував ультрапробіг 15 серпня в Харкові, а завершиться на День Незалежності у столиці. Мета акції – збір коштів для фонду "Повернись живим".

О 6:30 чотири учасники стартували біля села Гребениківка Сумської області. Там вони зупинилися напередодні. Близько 8:00 учасники дісталися Сум. Перша зупинка - біля пам’ятника Героям Небесної Сотні, пише Суспільне

"Треба покласти квіти, згадати тих, хто загинув на Майдані під час цих сумнозвісних подій. Треба віддати шану нашим хлопцям, які відали своє життя на війні заради нас", - сказав один з учасників пробігу, Володимир Сковородка.

 

"Це безмежна така повага до цих людей. І це хоч маленька така частинка нашого вкладу в загальну справу", - сказав Олександр Головницький, який теж бере участь у пробігу.

Також учасники ультрапробігу вшанували пам’ять бійців, які загинули у російсько-українській війні. Дмитро Левченко каже, що біжать вони, у тому числі аби допомогти військовим.

"Одна з частин цього пробігу це збирання грошей для хлопців. Багато моїх друзів-бігунів були там, повернулися, деякі пішли знову. Дякуємо їм за те, що я можу подорожувати", - сказав він.

Серед учасників ультрапробігу - професійні спортсмени, рятувальник та люди, які займаються екстремальними видами спорту. Розповідають про дорогу до Сум.

"Біглося добре. Перші кілометр-два треба було розбігтися. Вже набралася накопичувальна втома, яку треба перебороти", - розповів Володимир Сковородка.

"Сподівались, що з такою погодою буде краще. Але після опадів, після дощу – таке як Таїланд. Важкувато. Речі дуже важкі давлять", - сказав Дмитро Левченко.

"Приємно, немає перепон. Просто біжимо і отримуємо задоволення від самого бігу і від самого процесу", - розповів Олександр Головницький.

Фінальною частиною четвертого бігового дня для ультрамарафонців буде селище Сула на Сумщині. Далі їх шлях - через Недригайлів та Ромни до Полтавської області.

 
Спорт Сталевий гарт
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