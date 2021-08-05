В Конотопе спасатели оперативно ликвидировали возгорание в жилом доме на двух хозяев 17 августа в 12:14 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме на двух хозяев на ул. Ананьева в г. Конотоп.

На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил деревянную веранду и перекинулся на крышу жилого дома. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. Уже в 12:29 удалось локализовать возгорание на площади 12 кв. м веранды и 20 кв. м кровли, предотвратив распространение пламени на всю крышу и сам дом. В 12:50 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.