В Конотопе спасатели оперативно ликвидировали возгорание в жилом доме на двух хозяев

На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил деревянную веранду и перекинулся на крышу жилого дома. Из-за сильного задымления работать пришлось в защитных аппаратах. Уже в 12:29 удалось локализовать возгорание на площади 12 кв. м веранды и 20 кв. м кровли, предотвратив распространение пламени на всю крышу и сам дом. В 12:50 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.
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