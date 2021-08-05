В Ямполе горит мусорная свалка

Огнем была охвачена большая площадь свалки, куда много лет завозились отходы всего населенного пункта. В результате горения мусора образовался едкий дым, который покрыл расположенные неподалеку жилые дома.
На месте возгорания работали пожарные, которым удалось локализовать пожар. Открытого огня на свалке в настоящее время нет, однако мусор продолжает тлеть, пишет Ямпіль.інфо.
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