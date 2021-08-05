В Ямполе горит мусорная свалка Сегодня утром возник крупный пожар на поселковой свалке, расположенный на северной окраине Ямполя.

Огнем была охвачена большая площадь свалки, куда много лет завозились отходы всего населенного пункта. В результате горения мусора образовался едкий дым, который покрыл расположенные неподалеку жилые дома.

На месте возгорания работали пожарные, которым удалось локализовать пожар. Открытого огня на свалке в настоящее время нет, однако мусор продолжает тлеть, пишет Ямпіль.інфо.