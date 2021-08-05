На Сумщине пьяный мопедист пытался откупиться от копов

Осуществляя надзор за дорожным движением на автодорогах Ахтырского района работники сектора реагирования патрульной полиции обратили внимание на мопедиста, который двигался нарушая правила дорожного движения.
Мужчину остановили для составления соответствующих админматериалов. Во время общения полицейские почувствовали от него запах алкоголя, поэтому предложили 49-летнему водителю пройти медицинскую проверку. Тот от осмотра отказался, более того, обратился к одному из правоохранителей с предложением «мирно разойтись» за денежное вознаграждение в сумме 1000 гривен.
Полицейские все равно составили на него административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП). Факт предложения должностному лицу неправомерной выгоды задокументировали и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчине придется нести не только административную ответственность, но и уголовную, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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