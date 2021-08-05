Для Тростянецького музею створять аудіогід До 30-річчя незалежності України сервіс MEGOGO у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики й Державним агентством з розвитку туризму створює аудіогід для 30 популярних туристичних об’єктів України.

Для створення такої фонограми для самостійного знайомства усіх бажаючих з музейними експозиціями, пам‘ятками архітектури, туристичними маршрутами було відібрано 30 кращих музеїв та музейних комплексів з різних регіонів України.

З гордістю повідомляємо, що до Всеукраїнського аудіогіду потрапив і наш музейно-виставковий центр «Тростянецький» з локаціями садиби Леопольда Кеніга, з пам'яткою архітектури "Круглий Двір", з Нескучанським дендропарком та городищем часів Київської Русі в селі Боголюбове.

- Учора в Маріїнському палаці відбулося підписання меморандуму між Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство розвитку туризму України та медіасервісом MEGOGO за участі першої леді Олени Зеленської, - розповідає Євген Маловічко, директор музейно-виставкового центру «Тростянецький», який особисто взяв участь в цьому заході. - Завдяки такій співпраці тридцять установ матимуть змогу розповісти про українську історію та культуру англійською та українською мовами. А для кожного з нас відвідання музеїв стане ще більш зручним, сучасним та інтерактивним.