В Ромнах в ДТП пострадал мотоциклист

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, «скорой» его доставили в больницу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают все обстоятельства этого происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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