В Ромнах в ДТП пострадал мотоциклист 17 августа, около 16.00, на автодороге по улице Полтавской в городе Ромны столкнулись мотоцикл Spark под управлением 18-летнего парня и автомобиль Volkswagen Passat под управлением 25-летней женщины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения, «скорой» его доставили в больницу. По данному факту в полиции открыли уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают все обстоятельства этого происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.