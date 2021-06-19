Суд наказал лидера преступной группы, который планировал разбойное нападение на руководителя ОТГ на Сумщине По материалам СБУ к 7 годам лишения свободы приговорен организатор преступной группировки.

Злоумышленники планировали вооруженные нападения на руководителя объединенной территориальной общины (ОТГ) и двух предпринимателей в Сумской области. Пострадавшим угрожали пытками.

Во время спецоперации в декабре 2020 года сотрудники СБУ предотвратили совершение преступлений и задержали их организатора.

Установлено, что в состав банды входило несколько местных жителей с криминальным прошлым. Злоумышленники специализировались на совершении тяжких преступлений.

Задокументирован факт подготовки ими разбойного нападения на руководителя ОТГ, владельца агрофирмы и еще одного предпринимателя. Злоумышленники планировали «выбить» из пострадавших деньги и имущество.

Суд признал организатора группировки виновным в совершении преступления. Приговор вступил в законную силу.

Ранее по материалам СБУ был осужден другой активный участник банды.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями областного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры, сообщает СБУ.