Губернатор Сумщины представил своего нового зама Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий представил руководители структурных подразделений своего нового заместителя.

Им стал Олег Клименчуков с Луганщины.

По словам Дмитрия Живицкого, новый заместитель будет заниматься следующими вопросами: реализация программы «Большая стройка», строительство дорог, развитие спорта, и, соответственно, будет курировать работу профильных структурных подразделений облгосадминистрации: Департамента капитального строительства, Департамента развития инфраструктуры, управления молодежи и спорта и ГП «Дороги Сумщины».

«У нас на следующий год планируется реконструкция и капитальный ремонт детских спортивных учреждений, поэтому Олег Владимирович будет заниматься и этим направлением», - отметил глава облгосадминистрации, представляя нового заместителя.

Дмитрий Живицкий также сообщил, что он с Олегом Клименчуковым знаком более 16 лет, знает его как профессионала.

В свою очередь Олег Клименчуков отметил, что привык работать на результат. И впереди немало работы.

«Свою работу я знаю, работать будем много. Использую свой профессиональный, жизненный опыт на развитие Сумской области, реализацию на Сумщине программ Президента Украины, инфраструктурных проектов», - подчеркнул вновь заместитель главы облгосадминистрации.

Справка

Олег Клименчуков родился 22 января 1981 года в г. Луганск. Имеет три высших образования. Окончил Луганский национальный аграрный университет, «Технология хранения, консервирования и переработки мяса», инженер-технолог (2002 г.); Государственное учреждение «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», «Спорт», магистр олимпийского и профессионального спорта, тренер по избранному виду спорта, преподаватель (2003 г.); Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, «Публичное управление и администрирование», магистр (2016).

Работал на должностях в частных предприятиях, с октября 2014 года - директор коммунального учреждения «Луганская областная школа высшего спортивного мастерства», г. Северодонецк.

С мая 2020 – глава Кременской районной государственной администрации Луганской области. С апреля 2021 - глава Сватовского районной государственной администрации Луганской области.

В Сумской облгосадминистрации сначала работал руководителем патронатной службы главы Сумской облгосадминистрации. А с сегодняшнего дня - заместителем главы облгосадминистрации.