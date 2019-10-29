В Сумах многодетным малообеспеченным семьям выплатят средства на детей для подготовки к учебному году Вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 803, которым введена выплата единовременного пособия в размере 2 тыс. грн на детей из многодетных малообеспеченных семей для подготовки к учебному году.

Детям в возрасте от 6 до 18 лет из многодетных семей, которые одновременно являются получателями помощи малообеспеченным семьям и состоящих на учете в департаменте социальной защиты населения по состоянию на 1 августа 2021 года, будет выплачена единовременная денежная помощь (по 2 тыс. грн на каждого ребенка).

Выплата помощи будет проведена департаментом социальной защиты населения без обращений родителей (никаких документов подавать не нужно) после поступления финансирования из государственного бюджета.

Размер единовременного пособия не включается в совокупный доход семьи при расчете других социальных выплат.

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