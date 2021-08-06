В Сумах состоится одна из игр Кубка Украины по хоккею на траве

Встретятся две сумские команды: МСК «Сумчанка» и «ИФК СумДПУ».
Матч будет проходить на поле детского парка «Сказка», начнется в 17:00.
Все остальные встречи Кубка Украины состоятся в городе Борисполь.
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