В Сумах состоится одна из игр Кубка Украины по хоккею на траве В воскресенье, 22 августа, в Сумах состоится первая игра Кубка Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Встретятся две сумские команды: МСК «Сумчанка» и «ИФК СумДПУ». Матч будет проходить на поле детского парка «Сказка», начнется в 17:00. Все остальные встречи Кубка Украины состоятся в городе Борисполь.