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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:03248

В Сумах состоится одна из игр Кубка Украины по хоккею на траве

В воскресенье, 22 августа, в Сумах состоится первая игра Кубка Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Встретятся две сумские команды: МСК «Сумчанка» и «ИФК СумДПУ».

Матч будет проходить на поле детского парка «Сказка», начнется в 17:00.

Все остальные встречи Кубка Украины состоятся в городе Борисполь.

Спорт Анонс Хоккей на траве
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