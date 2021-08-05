ФК «Сумы» не нашлось места в Сумах

Соперником будет МФК «Металлург» (Запорожье). Игра начнется в 16:00 на стадионе «Виктория» в пгт Николаевка Сумского района. Прямая трансляция матча будет проводиться на YouTube-канале ФК «Сумы».
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