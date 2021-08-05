ФК «Сумы» не нашлось места в Сумах Сегодня, 18 августа, ФК «Сумы» сыграет матч второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

Соперником будет МФК «Металлург» (Запорожье). Игра начнется в 16:00 на стадионе «Виктория» в пгт Николаевка Сумского района. Прямая трансляция матча будет проводиться на YouTube-канале ФК «Сумы». Напомним сегодня же на «Юбилейном» липоводолинский «Альянс» будет принимать ФК «Краматорск», но в 18.00.