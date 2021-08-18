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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пьяный водитель совершил ДТП и уехал

Вечером патрульные получили о ДТП на проспекте Михаила Лушпы.

На месте происшествия к инспекторам обратился водитель автомобиля Volkswagen Golf и сообщил обстоятельства ДТП. Как оказалось, водитель транспортного средства Geely Emgrand, не придерживаясь безопасной дистанции, совершил наезд на его автомобиль. Но, даже не останавливаясь, место ДТП мужчина оставил. Благодаря очевидцам заявитель разыскал водителя в соседнем дворе и сразу же позвонил на линию 102.

74-летний водитель автомобиля Geely Emgrand своей причастности к ДТП даже не отрицал. К тому же устроил он его в состоянии алкогольного опьянения. Осмотр он прошел на месте. Результат зафиксировал 1,99 промилле алкоголя (почти в 10 раз выше нормы).

На мужчину патрульные составили 3 протокола:

- ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП:

- ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП;

- ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Право Дтп
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