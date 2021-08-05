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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:32250

Сегодня в Сумах «Альянс» сыграет на Кубок Украины (трансляция)

Сегодня, 18 августа, в Сумах на стадионе «Юбилейный» состоится матч второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу.

Липоводолинский «Альянс» будет принимать ФК «Краматорск». Начало в 18.00.

Билеты 40 грн – в кассах стадиона перед матчем. Дети до 12 лет включительно – бесплатно при наличии подтверждающего возраст документа.

Также сегодня играет ФК «Сумы», но в Николаевке, где примет запорожский «Металлург».

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Кубок Украины по футболу Футбол
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