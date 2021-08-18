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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 61 случай заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)

По состоянию на 18 августа в Сумской области 78 942 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 61 человек (Белопольский район - 2, Бурынский район - 6, Великописаревский район - 3, Глухов - 9, Глуховский район - 2, Конотоп - 10, Краснопольский район - 2, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 2, Роменский район - 1, Сумы - 9, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 7, Шостка - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1349 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77 148 человек, из них за минувшие сутки - 77 (Кролевецкий район - 1, Лебедин - 2, Лебединский район - 3, Ахтырка - 3, Ахтырский район - 1, Роменский район - 1, Середино-Будский район - 1, Сумы - 8, Сумской район - 5, Тростянецкий район – 22, Шостка – 22, Шосткинский район - 7, Ямпольский район - 1).

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Общество Коронавирус
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18.00
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18.00
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