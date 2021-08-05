Чотири громадські організації вийшли з ради учасників АТО при сумському мерові

Причини: непрозорість розподілу грошей на житло та землі

Суспільне Суми

Їх голови нарікають на непрозорість у розподілі земельних ділянок і матеріальної допомоги на придбання житла ветеранам війни та членам загиблих. Міський голова зустрічався з представниками ветеранських організацій і говорив про нові умови для отримання землі. пише Суспільне.

Земля в районі вулиці Рубіжної розташована за територію Сумського рафінадного заводу та місцевим автокооперативом - між залізницею та річкою Псел. У 2019 році АТОвці виявили її як вільну.

У лютому 2020 року замовили план цієї території – і заплатили за нього 5 тис. грн. У вересні звернулися до міського голови, який схвалив документ. Далі, у квітні 2021 року рада АТО при міському голові рекомендувала депутатам надати дозвіл на розроблення проєктів землеустрою для 46 АТОвців та родин загиблих. Але у липні змінила свою думку.

"Хлопці хотіли забронювати й бути впевненими, що протягом пів року, а може року вони отримають ці земельні ділянки. Але з незрозумілих причин 22 липня на раді АТО, яку вів пан Тимофеєв, розпочали процедуру відкликання так званих земельних ділянок. Включаючи пана Тимофієва, це непорядна людина, а простіше, як хлопці сказали: брехун", – говорить член ГО "Спілка ветеранів АТО Сумської області" Володимир Лаврик.

У протоколі засідання ради АТО йдеться, що при перевірці документів з’ясувалося, що не всі, хто подав заявки на цю землю, є мешканцями Сум. Голова ради АТО Андрій Тимофієв так пояснює свою позицію: "По вулиці Рубіжній іще немає детального плану території. Комплект документів 45 осіб їх було на те, щоб дали можливість їм розробляти документи на цю землю. Ми за першим разом підтримали це рішення, потім пішли надходити скарги через те, що мало хто знав, що так можна, до того як є детальний план території подавати документи. В тому списку є і я. Я за 3,5 роки іще теж не отримав землі".

17 серпня міський голова, виступаючи перед ветеранами та членами родин загиблих, сказав, що крім детального плану території, треба внести зміни до генплану міста.

"Цей проєкт рішення ми будемо приймати на наступній сесії, на першій, яка буде в нас чергова. Воно не пришвидшить розв'язання питання по суті, тому що тільки після змін до генплану. Але всі будуть впевнені, що ділянки є", – говорить Сумський міський голова Олександр Лисенко.

Суспільне Суми

Також однією з причин виходу з ради АТО є, за словами Олександра Коритника, непрозорість у призначенні грошей – 350 тис. грн – як допомоги на придбання житла чинним військовим.

"Чинні військовослужбовці до сьогоднішнього дня беруть участь у захисті нашої Батьківщини. Їх намагаються витіснити з цієї програми, прийняти таке рішення, що Міністерство оборони чи якийсь правоохоронний орган має опікуватися цим питанням. Це, звісно, підриває основи й призову, і мобілізації, і добровільного укладення контрактів. В принципі – боєздатність країни", Ц говорить голова ГО "Спілка учасників АТО 27 Сумської артбригади" Олександр Коритник.

Як нині формується черга

Голова ради АТО пояснив, як і кого вписували у чергу: "Ми вважали, що ті хлопці першої хвилі мобілізації, друга, третя, які вже не служать, торік їх було тільки 12 осіб, які отримали кошти на придбання житла. Тому ми вирішили на раді АТО, що на цей рік 20 місць будуть отримувати ті військовослужбовці, поліція, Нацгвардія, силові структури, які іще служать. 40 місць отримуватимуть ветерани АТО. Я хотів закрити це питання по хлопцях, які вже демобілізувалися".

За словами Андрія Тимофієва, в раді ветеранів АТО при міському голові залишилось 19 спілок.

"Мають бути прозорі механізми" – начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Сумщини

Суспільне Суми

"Процеси, що проходять в місті та в цілому в ветеранському середовищі Сумської області, мають бути прозорими й зрозумілими, і справедливими. Якщо громадські організації виходять з цього дорадчого органу, то, напевно, цьому є причини та, відповідно, є проблема в комунікаціях і порозуміннях цих громадських організацій. Краще за все спочатку працювати над тим, щоб буле одне розуміння, чіткі прозорі механізми користування додатковими пільгами, які виділяють органи місцевого самоврядування. І мені здається, що треба шукати точки дотику всіх громадських організацій", – вважає начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Сумщини Микола Бордюгов.

Що відомо