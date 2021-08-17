«Виктория» с Сумщины вылетела из Кубка Украины 17 августа матчем в Никополе стартовал второй предварительный этап Кубка Украины по футболу.

Местный «Скорук» принимал ФК «Виктория» из Николаевки.

Поединок команды начали на встречных курсах, но первые минуты прошли неудачно для гостей: в дебюте игры Чередниченко грубо сбил Клименко в собственной штрафной. Судья указал на точку и Цыбульский устанавливает счет на табло 1:0.

Через 20 минут Чеглов после разрезного паса Акимова врывался на «свидание» с вратарем «Скорука» и был остановлен защитниками не по правилам. Рефери второй раз за матч ставит пенальти, который реализует Аржанов, - 1:1.

30-я минута: Еременко получает пас от Ульянова перед штрафной соперника, разворачивается и классно пробивает «за шиворот» вратарю – 1:2.

Долгое время хозяева поля никак не могли выйти из обороны, но это удалось сделать под занавес тайма: Боженар с правого фланга удалось сделать мощный прострел, который замкнул Цибульский, сравняв счет, - 2:2.

На 2 компенсированной минуте тайма Акимов решился на мощный удар в правый нижний угол метров с 20, но голкипер хозяев чудом спас свои ворота.

Начало второго тайма ознаменовалось шквальными атаками «Скорука» на ворота оппонентов. 53-я минута матча: Боженар накрутил 3-х защитников «Виктории», ворвался в центр штрафной и отдал суперпас Жукову, обеспечив форварду выход тет-а-тет с Николаем Зинченко. Через мгновение счет на табло уже был 3:2.

Счет требовал от Артема Радионова замен, усиливающих игру, и вскоре на поле появились Касьянов, Гранкин, Кузьмин и Шаврин. Но, имея в арсенале таких игроков, «Виктория» была вынуждена, как и в предыдущем матче с «Николаевом», полностью сесть в оборону и лишь изредка пыталась выйти в контратаку.

Фактически во втором тайме на поле была только одна команда – «Скорук», которая создала у чужих ворот множество возможностей, но реализовать ощутимое преимущество ей удалось лишь на 77-й минуте. Хозяева разыграли стандарт, сделав подачу в штрафную, на которую откликнулся центральный защитник Малыш, в борьбе с которым наш защитник Нелин отправил мяч в угол ворот, отметившись автоголом.

В итоге 4:2, и команде из Николаевки прекращает выступления в Кубке Украины после первой игры.

Напомним: сегодня, 18 августа, в борьбу за Кубок вступят ФК «Сумы» и липоводолинский «Альянс». ФК «Тростянец» вылетел в первом предварительно раунде, как раз от «Скорука».