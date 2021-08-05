В Сумах пьяный водитель без прав искал дорогу на Глухов (видео) Все началось с телефонного звонка неравнодушного сумчанина на линию 102. Ему показался довольно странным вопрос водителя автомобиля Mercedes Benz Vito. Тот посреди ночи искал дорогу на Глухов. Более того, он имел признаки сильного алкогольного опьянения.

Патрульные быстро приехали по указанному адресу и остановили машину, о которой говорилось в сообщении. Только инспекторы подошли к транспортному средству, мужчина сообщил: «Я нетрезвый».

Пообщавшись с 25-летним мужчиной, стражи порядка выяснили, что он не имеет права управления. А на вопрос, почему сел за руль, дал простое объяснение - легковушка принадлежит товарищу. На ней он и собирался доехать до Глухова.

Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результат зафиксировал 2,62 промилле, что более чем 13 раз превышает допустимую норму.

Патрульные вынесли на мужчину постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. Водителя инспекторы от управления отстранили, автомобиль эвакуировали на специальную площадку.