Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:15250

Дзюдоистка с Сумщины взяла «бронзу» чемпионата Европы

Сегодня, 17 августа, в Риге стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров (до 18 лет).

Воспитанница роменских тренеров Александра и Дмитрия Богушей Маргарита Мирошниченко в первый соревновательный день завоевала «бронзу» в весовой категории до 40 кг, в решающей схватке победив киевлянку Анастасию Суперсон.

Также у Украины еще одна «бронза», которую среди юношей в весовой категории до 55 кг завоевал Назар Висков.

Спорт Дзюдо
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Еще один сумской студент стал призером Кубка Европы
03.08.2021 10:13

Еще один сумской студент стал призером Кубка Европы

Еще две награды в заключительный соревновательный день юниорского Кубка Европы в Бухаресте добыли украинцы....

Сумские студенты с медалями юниорского Кубка Европы по дзюдо
01.08.2021 08:36

Сумские студенты с медалями юниорского Кубка Европы по дзюдо

Украинцы завоевали 6 наград в первый соревновательный день юниорского Кубка Европы в Бухаресте....

Аспирантка СумГУ покинула Олимпиаду после второго раунда турнира по дзюдо
29.07.2021 10:12

Аспирантка СумГУ покинула Олимпиаду после второго раунда турнира по дзюдо

Украинка Анастасия Турчин прекратила выступления на олимпийском турнире по дзюдо. Турчин покинула Олимпиаду-2020 по итогам второго раунда соревнований....

Выпускника СумГУ дисквалифицировали с Олимпиады
28.07.2021 13:43

Выпускника СумГУ дисквалифицировали с Олимпиады

Украинский дзюдоист Кеджау Ньябали в весовой категории до 90 кг завершил выступления на Олимпийских играх в Токио на стадии 1/8...

Сумской студент с «бронзой» Кубка Европы
19.07.2021 09:15

Сумской студент с «бронзой» Кубка Европы

17-18 июля в Праге прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров....

Новости

Еще 28 жителей Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Вчера 08:38
В Сумах умер легенда мирового спорта Владимир Голубничий
16.08.2021 16:01
Як у Сумах відзначатимуть День Незалежності
16.08.2021 15:21
В Сумах пьяный водитель без прав искал дорогу на Глухов (видео)
Вчера 23:31
Дзюдоистка с Сумщины взяла «бронзу» чемпионата Европы
Вчера 23:15
Сумские дорожники предупреждают об ухудшении погодных условий
Вчера 22:59
До Сум прибули учасники ультрамарафону "Сталевий гарт-2021"
Вчера 18:18
Сумчане жалуются на завышенные счета за газ
Вчера 18:16
Сумська обласна служба зайнятості: роботодавцями заявлено 2 тис. вакансій
Вчера 17:56
Киберполиции Киева поймала сумчанина - организатора финансовой онлайн-пирамиды
Вчера 17:47
Сумские спасатели вернулись из Греции, где тушили масштабные пожары
Вчера 17:42
Конотопские полицейские поймали автоугонщика
Вчера 17:29
view counter

Статьи

Фінансові підсумки півріччя: громади Сумщини витратили 2,5 млрд.грн на освіту
Вчера 13:02
Сергій Шахов: «Наш край» відкликає депутатів, які обміняли інтереси громади на власні»
16.08.2021 11:16
Подбор контактных линз: на что стоит обратить внимание?
14.08.2021 17:56
Где в Сумах стоит попробовать суши - обзор ресторанов и суши-баров
13.08.2021 15:53
Преимущества корма Феликс для домашних кошек
11.08.2021 18:59
Як мешканцю Сум побудувати успішну кар’єру в ІТ? Глобальні можливості з ЕРАМ Україна
11.08.2021 10:18
Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
09.08.2021 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.25
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Фестиваль жахів «Best Horror Shorts 3» (18+)
Кино Планета Кіно
22.15
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Наш батько (Клаудіо Ноче, 2020)
Кино Планета Кіно
17.40
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Другий шанс на кохання (Адріана Тріджіані, 2021)
Кино Планета Кіно
17.30
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
ІнстаЗірка (Магнус фон Горн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.05
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Щенячий патруль у кіно (Келлан Брункер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 11.45; 13.00; 15.50; 17.10; 18.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.