Дзюдоистка с Сумщины взяла «бронзу» чемпионата Европы Сегодня, 17 августа, в Риге стартовал чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров (до 18 лет).

Воспитанница роменских тренеров Александра и Дмитрия Богушей Маргарита Мирошниченко в первый соревновательный день завоевала «бронзу» в весовой категории до 40 кг, в решающей схватке победив киевлянку Анастасию Суперсон.

Также у Украины еще одна «бронза», которую среди юношей в весовой категории до 55 кг завоевал Назар Висков.