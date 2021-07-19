Дзюдоистка с Сумщины взяла «бронзу» чемпионата Европы

Воспитанница роменских тренеров Александра и Дмитрия Богушей Маргарита Мирошниченко в первый соревновательный день завоевала «бронзу» в весовой категории до 40 кг, в решающей схватке победив киевлянку Анастасию Суперсон.
Также у Украины еще одна «бронза», которую среди юношей в весовой категории до 55 кг завоевал Назар Висков.
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