Сумские дорожники предупреждают об ухудшении погодных условий

А именно: град, во время грозы шквалы ветра 15-20 м/с.
С целью реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий, минимизации их негативных последствий, при возникновении аварийных ситуаций звоните по телефону (0542) 63-28-43.
Также, круглосуточно работает диспетчер Службы автомобильных дорог в Сумской области по номеру 050-307-56-92.
По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 7 августа по Сумской области и г. Сумы ожидаются грозы, местами град, во время грозы...
По состоянию на утро 3 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты...
В ночь на 21 июля в Сумах был шквальный ветер и дождь, о котором предупреждали синоптики....
По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 19 июля по Сумской области и г. Сумі ожидается гроза, местами по области град и...
По прогнозу областного Гидрометцентра, днем 15 июля в северной половине Сумской области ожидаются грозы, местами град, местами шквалы 15-20 м/с...