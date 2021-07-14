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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:59220

Сумские дорожники предупреждают об ухудшении погодных условий

Днем 18 августа в Сумах и области ожидается существенное ухудшение погодных условий.

А именно: град, во время грозы шквалы ветра 15-20 м/с.

С целью реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий, минимизации их негативных последствий, при возникновении аварийных ситуаций звоните по телефону (0542) 63-28-43.

Также, круглосуточно работает диспетчер Службы автомобильных дорог в Сумской области по номеру 050-307-56-92.

Общество Непогода
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