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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:16343

У сумских дорожников осталось 1,5 млн грн на ремонт Харьковской

На текущей неделе ремонтные бригады КП «Дорремстрой» работают сразу на нескольких важных участках.

Так, продолжаются подготовительные работы к капитальному ремонту дороги по ул. 20 лет Победы с расширением проезжей части на участке от ул. Петропавловской до ул. Г.Кондратьева.

Кроме того, начат текущий средний ремонт ул. Декабристов (Роменский микрорайон) на участке от ул. Лысенко до ул. Соколиной, а также - текущий ремонт тротуара по ул. Прокофьева (на прошлой неделе здесь проводились подготовительные работы).

Также с завтрашнего дня КП «Дорремстрой» начинает работы по восстановлению асфальтного покрытия в местах проведения ремонтных работ на инженерных сетях по всему городу. Первыми будут асфальтироваться три участка после разрытия, которое проводило ООО «Сумытеплоэнерго» на ул. Первомайской.

Ведутся некоторые работы и по ул. Харьковской. Напомним, что субвенции, которая была выделена на текущий средний ремонт Харьковской в 2020 году, недостаточно для полного завершения работ по этой улице (до выезда из города). И в текущем году средства на продолжение ремонта ул. Харьковской не были выделены ни из бюджета громады, ни из государственного бюджета.

Поэтому теперь КП «Дорремстрой» осваивает лишь остатки прошлогодней субвенции в размере 1,5 млн грн. А именно - ведутся работы по замене бортового камня и ремонту технических тротуаров на участке от ул. Линейной до ул. Ахтырской. Ремонт самой проезжей части будет проводиться в случае выделения дополнительного финансирования, сообщает сайт КП.

Общество Ремонт дорог Ремонт Харьковской
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