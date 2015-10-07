Вийшла у світ п’ята книга «Сумщина. Велика спадщина» Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав один із укладачів збірки Євген Положій.

«Зроблено. Вийшла у світ і презентована п’ята книга серії Сумщина. Велика спадщина. Проза (від ХХ ст.), частина друга з Багряним на суперобкладинці.

Втішений. І глибоко вдячний усім причетним до проєкту.

Давид Бурлюк, Олександр Олесь, Пантелеймон Куліш, Микола Хвильовий - на жаль, земляки, не можу вас позначити у фейсбуці. Але вам воно і не потрібно).

Далі буде!», - написав він.