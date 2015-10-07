«Зроблено. Вийшла у світ і презентована п’ята книга серії Сумщина. Велика спадщина. Проза (від ХХ ст.), частина друга з Багряним на суперобкладинці.
Втішений. І глибоко вдячний усім причетним до проєкту.
Давид Бурлюк, Олександр Олесь, Пантелеймон Куліш, Микола Хвильовий - на жаль, земляки, не можу вас позначити у фейсбуці. Але вам воно і не потрібно).
Далі буде!», - написав він.
Библиотечные работники Сумской областной универсальной научной библиотеки продолжают Всеукраинскую акцию «Библиотека Украинского воина»....